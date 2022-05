Sébastien MAIDON

Depuis la fin de mes études, je me suis orienté vers les technologies de communications unifiées autour de l'offre Microsoft (Exchange 2007, 2010 et 2013, OCS 2007 R2, Lync 2010, 2013 et enfin Skype for Business). J'ai de bonne connaissance dans d'autre domaine, comme le réseaux ou encore le système (AD par exemple)

Mes clients sont autant des PME que des grands comptes du CAC 40. Cela m'a permis d'apprendre à m'adapter aux différentes contraintes qu'elles peuvent rencontrer.



Mes compétences :

Lync

exchange 2010

exchange 2007