Sébastien MONVOISIN

COMPÉTENCES



Méticuleux / Organisé / Capacité à s'adapter / Travail en équipe / Prise d'initiative / Motivé.



OBJECTIF



Élargir ses compétences est indéniablement indispensable si on veut s'étendre dans son activité.

Sur un plan personnel, j'ai développé discipline, rigueur, respect, c'est ce qui me permet de m'adapter et toujours aller au bout de mes objectifs afin de me dépasser.

J'ai transposé également ces qualités dans le milieu professionnel.

C'est devenu un réel atout d'avoir associé mes connaissances du terrain (suite à vingt années d'expérience dans le domaine de la construction) à de nouvelles compétences en économie de la construction et en projection 2 D et 3 D .



LOGICIELS



Maîtrise ou cours d'acquisition



Révit / Bim Vision / Archicad / Autocad / Sketchup / Word / Photoshop / Microsoft Project / GIMP / PDF Xchange Wiver / Excel .



Mes compétences :

Maîtrise logiciel autocad

Maîtrise logiciel word

Maçon coffreur coefficient n3 p2

Maîtrise en cour logiciel bim vision

Maîtrise en cour logiciel révit

Maçon coefficient n3 p2

Maîtrise logiciel exel

Maîtrise en cour logiciel microsoft projet

Maçon bancheur coefficient n3 p1

Aide opérateur géomètre topographe

Maîtrise en cour logiciel pdf viewer

Maîtrise en cour logiciel archicad

Maîtrise logiciel sketchup

Maîtrise logiciel photoshop

Maçon vrd coefficient n3 p2