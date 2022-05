Sébastien OUTRE

Je suis Contrôleur de Gestion dans le secteur industriel.



J’ai entrepris d'approfondir mes connaissances dans les domaines de la Finance et du Management en intégrant le programme MBA (Master of Business Administration) au sein de l’Ecole de Commerce Néoma à Paris (fusion de Rouen Business School et Reims Buniess School).



Au cours de mes 8 années d’expérience en tant que consultant dans une société dédiée à l’optimisation des coûts pour un public B to B, j’ai eu l’opportunité de :

- développer mes compétences d’analyses de données et de documents financiers

- construire et diffuser des tableaux de bords pour le pilotage de l'activité

- rédiger des rapports de préconisations

- participer à la rédaction d'appels d’offre des secteurs publics et privés sur des périmètres internationaux

- assurer le suivi budgétaire du service.



Enfin, j’ai eu l’opportunité de développer mon esprit d’équipe en devenant équipier secouriste, depuis 4 années, au sein de la Croix Rouge. D’autre part, je pratique, de manière hebdomadaire, le Kung Fu.



Mes compétences :

Gestion

Conseil

Finance

Audit

Contrôle de gestion