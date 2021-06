Sébastien PERRIN

Acheteur produits frais





Expériences professionnelles



Depuis Octobre 2019 Chef de projet developpement Marée. Groupe Pomona Terre Azur



De septembre 2016 à septembre 2019 Groupe Pomona

Acheteur BAM

Responsable de Pôle Élevage BAM



Acheteur matière première produits de la mer

Depuis février 2013 à septembre 2016 chez Frais Embal

Poissons blancs

Import



ACHETEUR PRODUITS MAREE de Août 2008 à février 2013 Metro Cash and Carry

Pêche Française

Achat Sous criées

Import



CHEF DE RAYON FRUITS ET LEGUMES ET MAREE De 2004 à 2008

Les Halles d’Auchan Meaux Branche Hard Discount alimentaire d’Auchan



CHEF DE RAYON FRUITS ET LEGUMES DE 2002 à 2004

Auchan Saint Herblain (Nantes)



STAGIAIRE CHEF DE RAYON FRUITS ET LEGUMES 2001 à 2002

Auchan Olivet (Orléans)



FORMATION



Cycle Universitaire de quatre ans à l’université du Havre:

Maîtrise d’IUP Commerce et vente option commerce international obtenue en Juin 2000

Licence effectuée dans le cadre du programme Eurasmus à l’Université de Limerick en Irlande



BTS Technico-commercial en agro-alimentaire (mention bien) Juin 1995 Legta La Roche sur Yon. Spécialisation dans les produits carnés



Bac D Juin 1992 Lycée Galilée Cergy (95800)



Qualifications

Anglais : Bilingue (nombreux séjours à l’étranger)

Espagnol : Lu, écrit, Parlé

Informatique : Microsoft office XP, Outlook, Progiciels : AS 400 et METI



Mes compétences :

Agroalimentaire

Fruits et légumes

Produits frais

Négociation

Logistique

Gestion de projet

Achats

Produits de la mer