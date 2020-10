Sebastien PEUCH

Bénéficiant d'une expérience de plus de vingt ans dans le BTP, j’ai pu acquérir de solides compétences (technique, gestion, management…), à divers niveaux de responsabilités, en France et à l’international, dans les domaines suivants :



Industriel :



-Fabrication et application moyenne de 1.5 millions de tonnes d’enrobés par an au Maroc, parc de 10 postes d’enrobage. Matériel utilisé de marque Ammann, Ermont, Marini, Benninghoven.

-Fabrication de liants modifiés, émulsion…Matériel utilisé de marque Massenza, COLAS, Ermont.

-Fabrication de matériaux de concassage, à l’aide de stations de concassage fixe ou mobile.

Production de 2 millions de tonnes par an d’agrégat au Maroc, sur différents sites : ballastière, abattage, dalle calcaire….

Réalisation de l’automatisation de 2 stations de concassage fixe, pour les autoroutes A20 et A89 en France.

-Centrale à béton, pour BPE, préfabrication, chantier.



Travaux Publics :



-Réalisation de projets autoroutiers, aéroportuaires, en France et à l’international.

-Réalisation de 2 tramways au Maroc, sur les villes de Rabat et Casablanca.

-Réalisation de nombreux chantiers de terrassement :

Route cotonnière au Tchad.

Ligne LGV Tanger-Casablanca, 8 millions de m³.

Plateforme Renault-Nissan à Tanger, 6 millions de m³.

Port de l’ile de la Réunion, 4 millions de m³…

-Aménagements urbains et signalisation routière (horizontale et verticale), fabrication d’asphalte.



Bâtiment et Génie Civil :



-Ouvrages d’art (ponts, viaducs), 3ème pont d’Abidjan en Côte d’Ivoire, travaux de génie civil industriel, ouvrages spéciaux.

Notamment à l’ile de la Réunion, ou je disposais d’un parc matériel de 28 grues à tour.



Mes compétences :

BTP

Concassage

GMAO

Maroc

Terrassement

Planification de projet

Management

Négociation contrats