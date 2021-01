Sebastien PHULPIN

Créateur et gérant d'une société de transport et services à la personne. Depuis 2003 sur le Val d'Oise, 3FORETS a pour objet d'apporter des services à la personne en particulier pour les personnes âgées ou dépendantes, mais aussi pour les actifs. Nous proposons des services d'aide à domicile, ménage, repassage, garde d'enfants et transport. Depuis 2015, nous avons démarré notre activité de portage de repas à domicile. Pour en savoir plus, venez consulter notre site et notre film : www.3forets.com



Mes compétences :

Accompagnement

aide a domicile

Jardinage

Services à la personne

Transport

Ressources humaines

Management