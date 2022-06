Commercial dans l'âme, je possède une solide expérience en B to B auprès des secteurs de l’industrie (aéronautique, métallurgie, automobile, défense, fabricants de machines spéciales...) et du bâtiment (entreprises de gros œuvre, revendeurs et GSB). A cette expertise commerciale, viennent se greffer 15 années de management et de gestion.



Mes fils conducteurs sont depuis toujours la satisfaction clients, l’atteinte des objectifs, la culture du résultat et ce, avec l’envie permanente de relever de nouveaux challenges !



Mes compétences majeures sont les suivantes :



➢ Commercial

➢ Management

➢ Gestion

➢ Ressources Humaines



Aujourd'hui, je recherche un poste de directeur d'agence et/ou directeur commercial dans le B to B industriel ou bâtiment. Je suis disponible rapidement pour relever de nouveaux défis !



Sébastien POULAIN

sebpoulain@yahoo.fr

0662355014



Mes compétences :

Management

Stratégie commerciale

Management de transition

Direction commerciale

Gestion des ressources humaines

Gestion

Développement commercial

Management commercial

Négociation commerciale

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

SAP