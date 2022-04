Christelle GRAVAUD

Au cours de mes différentes expériences professionnelles, j'ai pu confirmer mes compétences dans la négociation , la gestion commerciale et le sens relationnel auprès d'une clientèle de professionnels. La connaissance et la technicité des produits métallurgiques m'ont permis de répondre précisément à une clientèle exigeante.

La satisfaction et la confiance que nous accorde le client sont des préoccupations quotidiennes.

Rigoureuse et pragmatique , j'ai pu mettre en place une organisation de travail et une réactivité dans la réponse commerciale.

Aujourd'hui curieuse de découvrir d'autres univers, je suis à l'écoute d'opportunités



Mes compétences :

Gestion administrative

Négociation commerciale