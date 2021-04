Sebastien ROUDIERE

20 d'expérience dans le web, actuellement en poste en tant que "chef de projets internet & intranet".

J'ai successivement occupé des postes d'administrateur réseau, de développeur web, de webdesigner, d'intégrateur,... ce qui me permet d'avoir une vision d'ensemble sur le contenu d'un projet informatique.

De part le secteur d'activité de l'entreprise (événementiel), j'ai été amené à concevoir et gérer le fonctionnement "on-site" de solutions étudiées en amont pour pour proposer des services à forte valeur ajoutée à nos clients.

J'ai été à plusieurs reprises chargé de superviser d'autres développeurs/intégrateurs et des prestataires sur des projets en sous-traitance (applications, sites internet, ...).

La fonction de Responsable des systèmes d'information fonction m'a permis d'ajouter la dimension de gestion de systèmes embarqués, et la définition de KPIs pour surveiller lefficacité du système.



Mes spécialisations : Respect des standards W3C, compatibilité avec tous les navigateurs, twitter bootstrap (responsive), drupal 7, wordpress, ...

Concevoir des applications réutilisables et modulables.

Développeur, administrateur réseaux, chef de projet web,...

Gestion de la pression, forte réactivité, sens du résultat. Mise en place de procédures ITIL, ...



Mes compétences :

Gestion de projet web

ITIL

Adaptabilité

Informatique de gestion

JQuery

Réseaux informatiques & sécurité

Microsoft Windows

Microsoft Office

PHP 5

Drupal

Adobe

Gestion de base de données

Wordpress

CSS

Symfony2

MySQL

LAMP

Linux

Mac OS X

Services généraux