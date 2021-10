Sébastien SCHALCHLI

Le Secret Magnifique est une agence de design indépendante.



Nous accompagnons les marques de spiritueux de la définition de leur

stratégie à la création de leur identité visuelle, de la conception du

packaging à la fabrication de designs volume.



Notre métier : l'Art de Sublimer



La création d'un spiritueux est une recherche obsessionnelle de

perfection. Nous concevons des packagings qui rendent hommage à

cette exigence. Nous écrivons des histoires qui célèbrent la passion

qui vous anime. C'est ce que nous appelons le design d'esprits de

marques.



Notre philosophie : la Culture du Dialogue



Notre approche est fondée sur l'échange. Car pour comprendre vos

enjeux et vous apporter des solutions stratégiques et créatives

cousues main, il faut d'abord vous écouter.

Votre histoire, votre héritage et vos savoir-faire sont nos clés de

compréhension de votre marque.



Ergonomie, faisabilité technique et maîtrise des coûts de production

sont les garde-fous de notre créativité.



Notre ambition : donner du sens aux marques et aux produits



Nous imaginons nos packagings comme le début d'une belle histoire

et nous ne les considérons réussis que s'ils parviennent à créer de

l'intimité avec vos consommateurs.



Racontez-nous votre histoire :

contact@lesecremagnifique.com



Mes compétences :

Conseil technique

Design produit

Création d'univers de marque

Design graphique

Design PLV

Création packaging

Gestion de gamme

Design Volume

Identité visuelle