Sebastien SCHNEIDER

L'informatique est plus qu'un métier, c'est aussi une passion depuis de nombreuses années.

Mon cursus universitaire m'a permis d'apprendre à maitriser cette discipline et de me spécialiser dans la branche de l'informatique qui m'attirait le plus, à savoir, l'informatique graphique.



Mon poste à IFP Energies nouvelles m'a permis d'appliquer mes connaissances au domaine des géosciences. Ma participation à des projets de développement de logiciels industriels de nouvelle génération m'a offert l'opportunité de rester à l'écoute des nouvelles technologies en matière de développement informatique.



Maintenant, je m'occupe à temps plein de la startup HoloMake avec mes 2 autres associés. Nous proposons des systèmes de réalité augmentée pour l'industrie. Contrairement aux leaders du marché, nos systèmes ne se portent pas sur la tête: ils sont installés sur le poste de travail et permettent de faciliter et fiabiliser les opérations manuelles complexes par du guidage holographique.