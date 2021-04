Seldubuisson THIERRY

Photographe de reportage basé sur la région de Poitiers spécialisé en architecture et corporate , j’oriente le regard afin de développer une plus grande interactivité avec votre environnement.



Ma méthode est simple, je définis avec votre aide vos envies, vos besoins pour vous apporter une réponse qui sera personnalisée.



La mise en œuvre sera le fruit de mes multiples expériences et permettra une optimisation des moyens utilisés pour créer des images proches de vos désirs.



La lecture d'un cliché se doit être simple tout en mettant en avant les spécificités du sujet.



La photographie d’architecture demande des méthodes de travail adaptées, chaque prise de vue étant différente. Le but étant d’apporter une harmonie et un équilibre des perspectives et des volumes.

Le numérique permet de travailler avec une plus grande souplesse en apportant des rendus naturels en intérieur, avec ou sans apport de flash. Les techniques de photoreportage permet de créer des ambiances conviviales où l'homme trouve toute sa place au coeur de vos réalisations.



Le monde de l'entreprise est vaste, fait d'histoires humaines et technologiques. La création de visuels permet de révéler votre savoir-faire à vos partenaires et participe également en interne à fédérer vos ressources humaines.



La passion de mon métier découle bien entendu de la curiosité qui m'anime, générée par toutes ces histoires d'hommes, de femmes au sein de vos entreprises.









Mes compétences :

Architecture

Reportage