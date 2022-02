Sémi BECHAREF

Sur l'ensemble de mon parcours professionnel les principaux atouts liés à ma réussite demeurent à mon sens : Humilité, rigueur, adaptabilité, sens de l'organisation et force de caractère dans les rapports humains, aussi bien sur le plan managérial que dans les relations de fidélisation clientèle.



Homme de terrain, mes capacités d'analyse sont, parmi d'autres, un atout majeur pour la réactivité de votre entreprise.



Homme de challenge, c'est donc avec beaucoup d'intérêt et de crédit que je souhaite agrandir mon réseau professionnel.





Compétences Professionnelles:

Gestion et coordination du travail en équipe.

Stratégie commerciale et marketing.

Recrutement et formation commercial dans la vente et le service.

Capacité de conseil et force de conviction, gestion dune agence commerciale.

Gestion de portefeuille client professionnel et particulier.

Coordination et gestion de projets, dynamique, challenger, relation client.



Mes compétences :

Gestion et coordination du travail en équipe

Intervention et ciblage rapide de solution

Formation rapide à lutilisation de la bureautique

Gestion de portefeuille client professionnel et ad

Assistant, force de proposition et conseil.