Mon profil sur http://www.doyoubuzz.com/serge-haessle

Mon nom de domaine : http://www.sergehaessle.com/



Après diverses missions menées à bien, professionnel et conscient des enjeux de l’Entreprise, fort d’une expérience atypique , alliant à cela diplomatie et responsabilité, cela me permet de mettre en œuvre mes aptitudes reconnues en Management, en Gestion et en Organisationnel, mon Sens accru de l’Ecoute et de la Communication et ma forte capacité en Gestion de Projets.



Polyvalent, autonome et organisé, je pourrais ainsi vous apporter de nombreuses compétences, notamment mes capacités Relationnelles et Managériales, ma maîtrise reconnue en Ressources Humaines et Gestion de Projet, mes connaissances accrues en Gestion Financière et Gestion des Coûts, ma parfaite implication en terme d’Animation d'Equipes.



Mais surtout, je ferais part d’une très grande motivation dans l'élaboration et le suivi de vos projets auxquels j'apporterai tous mes soins.





SCIENCES DE GESTION DE L'ENTREPRISE .

- Chargé de Cours et Travaux Dirigés en Universités et Grandes Écoles -Stratégie, Comptabilité, Contrôle de Gestion, Finance.



- Consultant Formateur en CCI et Entreprises.



- Tuteur Pédagogique - Relations Entreprises et suivi d'apprentis en L3 Gestion à l'ESDHEM - Lille/Paris



Président jusqu’en 2004 de l’ Association « HANDICAP SUR LA VIE » ,

Président de Jury d’ admission à L'ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE de Lille



Mes compétences :

VENTE

RESSOURCES HUMAINES

GESTION

MARKETING

ANALYSE FINANCIÈRE

STRATÉGIE D'ENTREPRISE

AUDIT

CONTRÔLE DE GESTION

RECRUTEMENT

MANAGEMENT