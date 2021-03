Serge NOILHAN

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Diplômé notaire, et après vingt années passées au service du notariat, j'exerce depuis quinze ans en tant que professionnel de la formation et du conseil spécialisés en immobilier.



Les formations que j'ai conçues s'adressent aux professionnels ou futurs professionnels de l'immobilier : agents immobilier, administrateurs de biens, négociateurs, ou mandataires indépendant. Qu'il soit question d'un véritable enseignement pour un négociateur débutant ou bien d'une remise à niveau ou d'un perfectionnement pour les négociateurs confirmés ou les directeurs d'agence; ces prestations sur mesure, aux antipodes d'un cours magistral, s'adaptent à chaque stagiaire afin de lui procurer les outils immédiatement utilisables au quotidien qui lui permettront d'apporter un meilleur service à une clientèle de plus en plus exigeante.



Ces formations sont à la disposition des réseaux immobiliers, des agences indépendantes ou des centres de formations qui souhaitent me missionner ou conclure un partenariat. En outre, ces enseignements sont en totale conformité avec les dispositions du décret ALUR n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif aux nouvelles obligations de formations continues pour l'ensemble des professionnels de l'immobilier.



D'autre part, et parce qu'il m'a paru important que la formation et le conseil restent connectés à la réalité du terrain, j'ai mis en place, parallèlement à ces enseignements, une activité de transaction immobilière multi-services sur la Côte Sud Aquitaine. En cela, l'agence PHARE IMMOBILIER m'a permis d'apporter une solution adaptée à chaque projet immobilier. Que vous soyez vendeur ou acquéreur, je me tiens à votre disposition pour étudier avec vous et conduire la stratégie la plus performante. Privilégiant la relation humaine, je vous propose ainsi de vous accompagner tout au long de la réalisation de votre projet immobilier, le plus simplement, le plus concrètement et le plus efficacement possible.



N'hésitez pas à me contacter pour toute information supplémentaire, demande de devis ou prise de rendez-vous.



Bien cordialement,





Serge NOILHAN

Consultant-formateur immobilier

serge.noilhan@wanadoo.fr

serge.noilhan@phareimmo.fr

06.72.72.15.55