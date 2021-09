Serge Scampucci

Retraité

Chambre d'hôtes

Hélène et Sergio Scampucci vous attendent pour vous présenter. Monti et Alma leurs chambres d’hôtes climatisées et leur maison Petra Di Luna bâtie à flanc de colline A 10 mn du port de Bastia (arrivée et départ des ferries)

Consulter notre site "chambres-cap-corse.monsite-orange.fr"



Directeur des Projets

Senior Expert

COMPETENCES GENERALES



• Gestion de projets transverses

• Animation et Leader.

• Manager d’équipe ,en charge du recrutement, de la formation, de l’évaluation, et du suivi de carrière

• Maîtrise d’un projet automobile en phase développement

• Développement de la stratégie de sous-traitance et des processus qualité

• Développement commercial



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2009 à aujourd'hui Chambre d'hôtes à Pietranera

2003 à 2009 SEGULA TECHNOLOGIES AUTOMOBILE

6500 pers. CA :514 M€



 2007-2009 Directeur des Projets

 Suivi technique de l’ensembles des projets en obligation de résultats

Dernier projet 308 Chine pour DPCA / PSA 13 Millions d’euros

 2004-2007 Directeur Technique

 Responsable technique des projets pilotes dans le cadre de la « politique d’externalisation des Constructeurs Automobiles »

 2003-2004 Ingénieur d’affaires

 Développement des comptes Renault et PSA



1989 - 2003 ASSYSTEM ETUDES à Guyancourt (78)

9500 pers. CA :672 M€

Responsable Département Automobile :

 Responsable du budget et marge du département CA 35 M€

 Suivi technique des projets à risques

 Membre du comité de direction

 Responsable du Recrutement et Formation .du département

 Membre du Comité des acquisitions d’entreprises



1974 - 1989 ALSTHOM à La Courneuve (93)

Projeteur – chef de groupe

 Encadrement et suivi technique des projets pour pompes et turbines pour centrales nucléaires