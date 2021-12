Serge VAUVERT

J'ai développé mon expérience professionnelle après mon diplôme EDC Business School dans les secteurs de l'Industrie, du Service et Commerce et de la Finance aux fonctions RH.

Après une expérience approfondie en relations sociales (gestion des carrières, négociation, recrutement), Directeur Affaires Sociales d'une grande banque régionale, je me suis spécialisé dans l'accompagnement personnel et professionnel d'équipes et de Managers et de Particulies, représentant un aboutissement naturel et évident dans le cadre de mon parcours.

Je me suis donné les moyens de cette ambition en choisissant une formation avec une Ecole réputée dans la profession: la Haute Ecole de Coaching de Paris. Cette Ecole délivre, après un parcours passionnant et exigeant, un diplôme professionnel spécialisé BAC+ 5 reconnu par l'Etat, équivalent Master 2 , j'ai complété cette spécialité avec une certification NLPNL (the Society of neuro-linguistic programming - US) pour accompagner grâce à l'hypnose Ericksonienne au dépassement des obstacles rencontrés par mes clients. Aujourd'hui j'interviens dans les Organisations et je suis formateur, consultant et thérapeute en cabinet à Perpignan ( Pyrénées- Orientales) - 13, rue de l'Ange.