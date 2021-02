Homme de terrain, orienté résultats et satisfaction clients, et riche d'un parcours de plus de 25 années dans l'accompagnement en gestion financière, organisation structurelle et développement commercial de TPE et PME, j'ai développé de nombreuses compétences dans les relations B to B :

- management et animation d'équipes

- conception d'outils d'aide à la décision

- conception et animation de stages de formation

- conduite de réunions d'équipes opérationnelles



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel