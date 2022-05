Serges NJOUANDJA

Ouvert à l'emploi sur la métropole Lilloise en tant qu'ingénieur généraliste chargé d'appui à la coordination de projets industriels.



Actuellement en poste en tant qu'ingénieur consultant Celetis en mission chez ArcelorMittal de Mardyck sur la nouvelle filière des aciers électriques.



De février 2021 à Juin 2021, j'ai été à RTE (Réseau de Transport d'Electricité) à Marcq-en-Barœul en appui à la coordination et à la gestion des projets.

En premier lieu, j'étais en appui sur le suivi des projets des managers de projets DI (développement et ingénierie) et ensuite au service MMRP (Mission de Maintenance Réseau et Patrimoine) sur le suivi de la politique végétation et nuisibles dans les postes électriques de la région.



Ma carrière d'ingénieur consultant a débuté en Janvier 2020 chez Saint-Gobain Eurocoustic de Genouillac en tant que chef de projets industriels au service travaux neufs, où jai déployé ma rigueur et mon dynamisme face aux missions qui mont été confiées.



J'ai passé 3 années en apprentissage, où j'ai travaillé 1 an chez GRUPO ANTOLIN (fournisseur de composants pour automobile) et 2 ans chez TEREOS de Bucy-Le-Long (transformation de betterave sucrière en sucre)



Depuis 2014, Lauréat de lassociation ARELI dans le cadre de l'accompagnement détudiants méritants de la métropole lilloise et parrainé par la PME LILLOISE CIEL ET TERRE pionnier et expert du solaire flottant (HYDRELIO).



Juin 2014 : Baccalauréat STI2D en option énergie avec mention très bien en option Energie et Environnement



Avril 2014 : Brevet d'initiation à l'aéronautique avec mention assez-bien (BIA)



Avril 2014 : Bénévole auprès d'enfants handicapés



Juillet 2013 : Animateur stagiaire de colonie de vacance en Ardèche avec lADP-Juniors



Mes compétences :

Gestion de projets

Microsoft Office

Microsoft Excel

Project Management

Specifications

Budgets & Budgeting

Vendor Management

RAMS > Risk Assessment

Teamwork

Continuous Improvement

Kanban

FMECA

Industrial Engineering

Kaizen

Lean Manufacturing

MagicDraw

Autocad, Solidworks

Python Programming

Analytical Skills