Servane DE LABRUSSE

Crédit Agricole Asset Management - Juriste international (depuis 2007)



Juriste international (2008-...) :

- Négociation de mandats de gestion, de conventions de placement privé et de distribution, de contrats de plateformes de distribution

- Suivi des entités à l?étranger : Corée, Allemagne, Suisse, Belgique



Juriste OPCVM (2007 - 2008) :

- rédaction et suivi de la documentation juridique et commerciale d?OPCVM de droit français, contrats afférents,

- Négociation de mandats de gestion





AXA Investment Managers - Juriste OPCVM (2004-2007)

- Commercialisation des OPCVM français et luxembourgeois à l'étranger :

Constitution des dossiers auprès des autorités de tutelle locales

Négociation des contrats avec les différents intervenants (Agents payeurs, distributeurs...)

- Constitution et suivi d'OPCVM Luxembourgeois



UFSC - Stage de recherche au Brésil 2002-2003

la municipalité dans la république fédérale du Brésil



France 5 - Stage à l'Association Internationale des Télévisions d'Education et de Découverte (1999-2000)



Cabinet Klein et Goddard Singapour - 1999



L'Agefi - Stage revue de presse au service des Séminaires (1998-1999)



Bilingue en anglais

Portugais courant

Espagnol lu et parlé