Séverin VOLLES

Votre client est la personne la plus importante de votre restaurant,

Votre client ne dépend pas de vous, c’est vous qui dépendez de lui,

Votre client n’est pas un gêneur, il n’interrompt pas votre travail, il en est le but. Vous ne lui faite pas une faveur en le servant, c’est lui qui vous en fait une en vous donnant l’occasion de monrter que vous êtes le ou la meilleur,

Votre client est une personne qui vous apporte ses désirs ; c’est votre force de pouvoir les réaliser le plus heureusement pour lui et vous-même.

Enfin nous ne sommes pas des porteurs d’assiettes, nous sommes des professionnels, nous devons travailler tous ensemble, salle, cuisine, plonge, responsable en harmonie, dans le seul but que l’entreprise vive et se développe.





Mes compétences :

Budgets

Gestion administrative

Management

HACCP

Cuisine traditionnelle

Gestion hôtelière