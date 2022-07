Séverine DANIEL (DANIEL)

Depuis l'ingénierie pédagogique jusqu'à l'animation de formations, en passant par l'individualisation des parcours et la recherche de méthodes pédagogiques ludiques et engageantes, je suis passionnée par le domaine de la Formation.



Transmettre, améliorer les relations humaines, définir et animer tous les outils nécessaires à la construction d'un collectif positif et performant au service dune organisation sont mes moteurs.



Multiculturelle, ouverte sur le monde et les outils digitaux collaboratifs, je suis toujours en veille sur les nouvelles tendances et les attentes multi-générationnelles.



Proche collaboratrice de dirigeants dentreprises internationales et responsable communication durant de nombreuses transformations organisationnelles et culturelles, j'ai un parcours professionnel varié tant en France quà létranger (Asie, Europe et Amérique du Sud).



Praticienne de l'Approche Neurocognitive et Comportementale, titulaire d'un Master 2 en Médiation d'Entreprise et formée à la Facilitation de groupes, je me consacre désormais à la Formation Professionnelle pour Adultes. Mes thèmes de prédilections sont la Communication, les Soft-Skills, le Management et la Gestion des conflits.