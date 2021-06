Séverine GÉVAUDAN

Par motivation, j'ai fait de la comptabilité mon métier et j'ai à mon actif une expérience d'un peu plus de 13 ans dans ce domaine.



Je suis à l'aise avec les outils bureautiques et avec l'utilisation de plusieurs logiciels comptables.



J'ai participé à la comptabilité dans plusieurs secteurs, tels que le commerce de produits techniques et culturels, la traduction, le commerce de vêtements et accessoires, le conseil en systèmes/logiciels/informatique, la vente de produits isolants, la certification ISO et le marquage CE, le déménagement international.



Je travaille actuellement dans le secteur de l'évènementiel.



Mes compétences :

Microsoft Excel