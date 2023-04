Séverine HERVÉ

8 ans en C.Q/R&D, 12 ans consolidés en management de transition QHSE : recherche aujourdhui idéalement un CDI.



Précedemment issue d une formation scientifique BAC D, BTS CHIMIE avec une expérience professionnelle de 8 ans en Contrôle Qualité et R&D dans divers secteurs d'activité comme le Pharmaceutique, l Etude des Eaux, la Fabrication de Produits Chimiques, l Automobile et l Isolation, suivi d'une formation en alternance Licence HSE et MASTER 1 QHSE, je propose mes services en QHSE pour :

- Mise en place et gestion de Système de Management Intégré : ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, MASE, ILO OHS 2001, EN 9100, IATF 16 949, et ISO 45001: certification Q.S.E

- Gérer les réclamations Clients et NC Fournisseurs nationales/internationales

- Garantir le Respect des Législations et Réglementations en terme de Qualité, Hygiène, Sécurité et dEnvironnement : veille réglementaire

- Mener les Actions Préventives et Correctives Qualité nécessaires.

- Gestion des dysfonctionnements internes et non conformités

- Piloter les outils de lamélioration continue : KPI, 5S, P.D.C.A, 5M, QQOQCP, AMDEC, 8D, PPAP, Plans d actions et préconisations, HACCP (FSSC 2200v6/ISO TS 2200-4/BRCGS Packagingv6/FDA/Food Fraude & Defence+VACCP+CCP+PRPO).

- Auditeur interne et externe

- Évaluer les Indicateurs Taux de Fréquence, Taux de Gravité, création d'indicateurs et Suivi des tableaux de bord.

- Assurer la Sécurité des Biens et des Personnes : Actions Préventives et Correctives nécessaires afin de diminuer les Incidents et Accidents au Travail

- Enquêtes et Analyses des causes accidents/incidents

- Accueil des nouveaux embauchés

- Représentation auprès des organismes de contrôle et de ladministration.

- Piloter les Visites Générales Périodiques avec les Partenaires de Services.

- Diminuer lImpact du Process Industriel sur lEnvironnement.

- Assurer la Gestion et la Valorisation des Déchets Industriels.

- Sauveteur Secouriste du Travail

- Formation et sensibilisation du personnel



Depuis 2007, je suis également Enseignante à Domicile par le biais de l'organisme ACADOMIA et dispense des cours de MATHS PHYSIQUE CHIMIE SVT jusqu'à la Terminale, FRANCAIS jusqu'en 3ème.



