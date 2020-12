Séverine MOLINA

Comptable Fournisseurs chez Giraud Tp à Alés.



B.T.S Assitante de gestion pme-pmi (secretaire comptable).



Secteur d'activite : Pme-pmi, batiment &tp, etablissements du secteur medico-social.







Secrétariat :

Rédaction courriers

Accueil physique et téléphonique, gestion des plannings (sur tableur),

gestion boite mail.

Dossiers de Candidatures Appels dOffres

Contrats de sous-traitance et co-traitance



Langue étrangère Anglais (niveau BTS) & Espagnol (niveau Terminale)





Gestion / comptabilite

Etablissement devis, bons de commandes et factures

Relances clients

Suivi de Tresorerie

Saisie des ecritures comptables, Etat de rapprochement bancaire, declaration TVA, lettrage et justification des comptes de tiers.



Social : Paye, Charges sociales, contrats de travail.





Bureautique :

WINDOWS : WORD, EXCEL, ACCESS, SPHINX,

CIEL COMPTA, CIEL GESTION,

ALFA « logiciel médico social groupe OIDR » (Comptabilité, paie, gestion),

E.I.G (Comptabilité générale, Paye, facturation),

SAGE (module comptabilité et module paye),

AODEVE (gestion des appels doffres), DREAMFLORE (logiciel de gestion pour paysagiste)

PEOPLE SOFT ( Logiciel compta-gestion)

TIAMP (logiciel compta-gestion)





MACINTOSH: CLARIS, WORKS, EXCEL, METEOR, LIBEL



Mes compétences :

Paye/Prsi

Microsoft Excel

Sphinx Software

Sage Accounting Software

Microsoft Works

Microsoft Word

Microsoft Access

Ciel Compta

Candidatures appels d'offres

Comptabilite generale

Secretaire comptable tp et batiment

Agent administratif Medico-social

Contrats sous-traitance et co-traitance

People soft