Séverine OURGAUD

Projets damélioration continue dans le secteur Agro-alimentaire : Management de la Qualité, Santé et Sécurité au travail, Environnement, Sécurité des Aliments et lamélioration de la performance des entreprises.



Audits Qualité des Organismes de Formation et des Centres de Formation d'Apprentissage en Région PACA (démarche Qualité RESEAU) et en Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ( Label CERTIF LR)



Mes compétences :

Norme ISO 9001

Amélioration continue

Démarche Santé et sécurité au travail

Normes IFS / BRC / ISO 22000 / FSCC

Norme ISO 14001/50001

Audit qualité interne

Démarche Qualité pour les Organismes de Formation