Séverine SÉVERINE ZUCCHIATI (ZUCCHIATI)

14 ans en tant que maitre d'ouvrage en grande distribution - chez Monoprix et Système U

- management équipe

- création de concepts magasins pour un groupe d'indépendants,

- conception et réalisation de magasins de proximité en intégré et franchise,

- stratégie énergétique et fluide frigo

- études de faisabilité technique de locaux en prospection

- respect des plannings et des budgets

- optimisation des coûts et industrialisation des concepts

- création de process de travail





6 ans en tant que maitre d'œuvre en agence d'architecture sur tout type de projet

- logements

- tertiaires

- ERP : crèche et magasin