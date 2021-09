Docteur en Géographie & Aménagement, je travaille actuellement à l'Agence nationale de l'Aménagement du Territoire (ANAT) Sénégal, comme Cadre en Aménagement du territoire. je participe à l'élaboration des outils de planification spatiale (plan national d'aménagement et de développement territorial, schémas (Directeur, Départementaux, communaux) d'aménagement et de développement territorial, et contribue, à la conception et la mise en oeuvre de la politique d'aménagement du territoire au Sénégal conformément au missions de l'Agence. En dehors de ce cadre professionnel, mes recherches portent sur la formation des limites territoriales et la viabilités socio-économique des collectivités de base. Dans le cadre de ma Thèse je me suis interrogé les modalités de découpages administratifs au Sénégal, la construction des territoires à léchelle locale, en me focalisant sur les modalités d'émergence des limites territoriales, comment elles se cristallisent, quels rôles jouent-elles dans le fonctionnement, la gestion et la développement des collectivités territoriales. J'ai développé une approche méthodologique basée la conception du territoire comme système complexe ( en référence aux travaux d'A. Moine, sur le territoire comme système complexe) et la limite un sous-système d'un ensemble dynamique. cette démarche vise a évaluer la viabilité territoriale de collectivités et leurs positionnement par rapport aux territoires fonctionnels.

j'utilise les outils graphiques, les SIG ( avec ArcGis notamment) et l'analyse de contenu des discours comme base méthodologique, pour voir les différentes approches, conceptions, et représentations des territoires et leurs limites par différentes catégories d'acteurs.

Par ailleurs, je possède également des compétences en cartographie, diagnostic territorial, évaluation de projet, enquête/entretien de terrain. j'ai également une expérience dans l'animation associative.



