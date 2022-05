Seydou CISSE

Diplômé de Master 2 en Transport et Logistique à l'université de Montpellier, je suis activement à la recherche d'un CDI ou CDD de six mois dans un domaine en adéquation avec mon parcours professionnel, Idéalement un poste où le travail d'équipe, la concertation, l'écoute ne sont pas oubliés.



Force de proposition comme cela a toujours été le cas dans tous mes emplois, je serai à même de répondre à vos attentes en prises d'initiative et par ce que j'ai le souhait d'être performant dans un poste qui ne peut que me plaire au regard de mes ambitions professionnelles.



Lors de mes expériences professionnelles aussi différentes soient elles je me suis toujours bien intégré aux équipes en étant dynamique et pragmatique et mon travail a convaincu mes responsables.



Mes compétences :

Order Processing

Opening/Closing Accounts

Operations Management

Forecasting

Logistics Management

Microsoft Excel

EDI

Navision

Adobe Illustrator

EViews

Microsoft Access

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Phil Carto

Prezi

SAP CRM

SAP ERP

SAP Sales & Distribution

STATISTICA

Stata

Visual Basic