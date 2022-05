Seydou SENGHOR

Je suis titulaire de Baccalauréat L, Secrétaire Administratif, attestion en Informatique Bureautique,Atestation élaboration et Gestion de projet,je fabrique aussi la pierre noire remède contre les morsures de serpents,chiens et piqures de scorpion et raie. Je suis célibataire sans enfant.J'ai sept ans d'expérience dans le secteur humanitaire. J'ai formé plus de deux cent personnes sur les techniques de premiers secours dans ma Région de Fatick Sénégal.



Mes compétences :

Humanitaire

Sociable