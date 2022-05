Seydou SIDIBE

J’ai l’honneur par la présente de solliciter l’obtention de ma lettre de motivation en qualité d’Ingénieur Topographie au sein de votre Société.

En développement perpétuel, vous êtes certainement à la recherche de collaborateur

Capables de gérer une équipe dans l’esprit d’équipe : avec dynamisme, simplicité et efficacité.

Travaillant depuis plusieurs années dans ce milieu professionnel, j’ai eu à géré des

équipes et des départements à réfléchir à l’organisation. Polyvalent, mobileetflexible,

cette expérience, démarrée au bas de l’échelle m’a permis d’acquérir une connaissance parfaite de la profession. Je possède de bonne connaissance des logiciels / des matériels afférents à ma profession.

Ainsi, je suis en mesure de vous apporter mon esprit d’équipe, mon goût du travail bien fait, mais aussi mon talent professionnel.

Doté d’une bonne élocution, de capacités pédagogiques, je sais travailler vite et satisfaire les demandes des clients. Cela implique des capacités d’analyse, de logique et de traitement rapide des données.

Intégrer votre entreprise signifierait à la foissatisfaire mon goût du contact avec les professionnels avérés du métier, en m’offrant conseil et écoute, et contribuer au développement d’une mode démocratique et la qualité.

Ma rigueur, mon autonomie professionnelle, mais aussi mon esprit d’équipe et d’analyse me permettront de mener à bien les missions que vous me confierez.

Disponible, mon expérience sur chantier est également un atout sur lequel je peux m’appuyer pour vous proposer mon assistance technique dans ce secteur.

Je me tiens donc à votre disposition pour vous rencontrer et je vous précise que je suis totalement mobile. Je vous remercie de l’intérêt que vous aurez porte à ma candidature et j’espère avoir l’occasion de vous rencontrer pour vous convaincre de mes motivations et répondre à l’ensemble de vos questions.



Dans l’attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur l’expression de mes sentiments les plus distingués.





L’intéresse





Mes compétences :

Customer Relationship Management

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Centrale Administration

Autocad

ArcGIS

mon expérience

Nouveau

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Internet

Global Positioning System