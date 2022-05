Bonjour. Je me nomme Seydou SISSOKO, diplômé d’un Master en Electronique à l’Université de Bourgogne et d’un Master en compatibilité électromagnétique de l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Fort de mes expériences déjà acquises et des différents stages que j’ai eu à faire, je dispose d’une base solide me permettant d’intervenir, de résoudre et de proposer des solutions les plus fiables dans diverses problématiques de la science liées à l’électronique et en compatibilité électromagnétique.

En effet, ces opportunités m’ont permis d’approfondir les connaissances acquises en expérimentation, en simulation numérique, en traitement du signal et d’apprendre à utiliser des logiciels et des instruments du laboratoire. J’ai par ailleurs mené de nombreux autres projets en équipe, ce qui m’a permis d’appréhender le travail d’équipe, combien de fois stimulant et de manière efficiente et productive.



Mes compétences :

Verilog

VHDL

Simulink

PSPICE

Oscilloscopes

NetBeans

ModelSim

Matlab

Linux

Java

C++

C Programming Language

BlueTooth Technology

BiCMOS

ASIC