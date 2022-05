Seydou TRAORE

Monsieur TRAORE Seydou, Ingénieur des Sciences Appliquées spécialité Agriculture, Diplômé de l’Institut Polytechnique Rural de Katibougou au Mali, est un spécialiste des questions de sécurité alimentaire, d’Eau et Assainissement, d’Environnement, de développement local et communautaire. Il a suivi plusieurs formations spécifiques en relation avec ces secteurs. Avec plus de 20 ans d’expériences à son actif au Mali et au Bénin, TRAORE Seydou a été employé de 1999 à 2009 comme Directeur des Projets chargé du suivi évaluation et de la coordination de la mise en œuvre des activités de l’ONG AVPN au Bénin. De par sa spécialité, il s’est beaucoup familiarisé avec les outils de gestion du secteur eau et assainissement, de développement local et communautaire. Il a une bonne connaissance du monde rural sahélien. De par son expérience au Bénin avec le PNUD, le CARDER et les ONGs notamment AVPN, ASPIC, CASPA/DANIDA et PLAN BENIN, il a acquis plusieurs connaissances en ce qui concerne les activités d’intermédiation sociale. Il a une grande ouverture d’esprit et d’adaptation aux conditions difficile de travail, une grande capacité de communication et de travail en équipe voir sous pression.

Au nombre de ses principales qualifications nous pouvons citer :

- Promotion des activités post récolte (transformation des produits agricoles

- Développement de l’approche ECOSAN (assainissement écologique)

- Planification et suivi évaluation des activités

- Conduite des études de milieu et des diagnostics participatifs (MARP, APNV, SARAR/PHAST)

- Conduite de diagnostic foncier

- Conduite des études de faisabilité de projet de développement communautaire

- Conduite des études d’impact selon le genre autour des ouvrages d’eau

- Conduite des activités de formation sur animation et communication à la base

- Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)