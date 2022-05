Seyer GILLES

DOMAINES DE COMPETENCES:



* Maintenance/Automatisme : Connaissances approfondies dans les domaines technologiques - électronique - informatique - réseaux - systèmes de supervisions - instrumentation et systèmes pneumatiques.



* Métrologie : Mise en œuvre des contrôles, des calibrations d’appareils et rédaction du compte–rendu technique.



* Étude : Réalisations d’études d’installations automatisées avec suivi de la mise en service et suivi de l’évolution du projet.



* Coordination : Capacité à former et à diriger des équipes de maintenance ou des travaux d’installation, résultant d’une longue expérience en relations humaines.























Mes compétences :

Audit

Nuclear Plant

Apple MacOS

DBMS

Mac OS

Microsoft Windows 7

Pascal

SAP

Visual Basic