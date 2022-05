Seynabou BA

Mes compétences :

Microsoft Excel

Merise Methodology

Linux

JavaScript

Java

HTML

Cisco Switches/Routers

CCNA

Programmation orientée objet

Stratégie de communication

Microsoft Windows Server

Sécurité informatique

Management

Ergonomie

C

Référencement naturel

C++

SQL

CSS 3

PHP 5

Microsoft Word

Agile Methodology

Android

Behaviour-Driven Development

Bootstrap

C Programming Language

Cascading Style Sheets

CodeIgniter

Cordova

JScript

MySQL

PLPGSQL

Personal Home Page

PostgreSQL

Python Programming

Sass

Slim

UML/OMT

UNIX

Web Services

jQuery