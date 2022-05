Je m'appelle Mame Seynabou Bare ancienne étudiante en faculté des sciences juridiques et politiques ( DROIT) a l'université CHEIKH ANTA DIOP de dakar et je suivais aussi une formation en commerce internationale au centre de formation professionnelle et commerciale complexe maurice dalafoss de dakar( niveau BTS1 ET BTS2 ) .Et je suis devenue enseignante a l'heure actuelle a l'école primaire publique.



Mes compétences :

Institutrice à l.éducation nationale

Stagiaire a la SENELEC

Stagiaire a la LONASE

BAFA à l.UFCV de Nantes