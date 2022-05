Sezny SERGHINE

Après 20 ans dans l'industrie de l'électronique , je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle.Lors de celle-ci j'ai pu travailler dans de nombreux domaines , fibres optiques , dépannage électronique statique et fonctionnel , relationnel avec les différents clients, création de programme de tests , etc...

La connaissance du process complet de fabrication de cartes électroniques m'a aussi permis d'acquérir les bases en traçabilité , contrôle et qualité des produits.

Ouvert à d'autres profils de métiers pouvant me permettre d'appliquer mon savoir professionnel , je reste donc entièrement disponible et à l'écoute de différentes propositions.







Mes compétences :

Génération et debbug de programme Takaya

Contrôle et réparation sur système de vision

Dépannage statique et fonctionnel sur cartes

Réparations et modifications sur cartes

IPC

Microsoft Word

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

Alcatel

Habilitation Électrique BR,BC,B1V,H0

Audit

Project Management

CPU

Microsoft Visio

Oracle