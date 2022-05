Sgard ARNAUD

Je suis actuellement promoteur des ventes au sein de la société Mars Chocolat France depuis Octobre 2012 après une expérience d'attaché commarcial de 5 ans au sein du groupe Pepsico.



Je suis une personne dynamique, investie au quotidien dans mon travail.

J'ai le gout du challenge, l'esprit d'équipe et il est important pour moi de me développer professionnellement via la formation mais aussi via de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Lotus Notes/Domino

Analyse statistique

Négociation

Vente

Gestion de la relation client