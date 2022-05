Sgconcept ARM-CLEANER

Bonjour,

L'Arm-Cleaner est un appareil autonome de lavage nettoyage de convoyeurs en continu en agroalimentaire principalement.

Autonome car il fonctionne sans air et sans électricité.

Très économe en eau car fonctionnant avec une seule buse pour une efficacité maximum.

Très fiable : aucun retour sav depuis plus de 4 ans, pas davantage de maintenance : entretien réduit à graisser 2 paliers. Les composants sont des éléments industriels standards surdimensionnés

Econome également par les gains en MO, en TMS et en productivité (collage matière)

Le retour sur investissement peut être très rapide : de 6 à 12 mois

Facile car entièrement réglable sans clef : vitesse, largeur, ....

S'adapte à de nombreuses configurations, situations

Ci-dessous, une vidéo de la configuration standard en fixe. Sur le site, vous verrez d'autres configurations, entre autres mobiles : http://arm-cleaner.com/quatre-configurations-ac/

Bonjour, je tiens à partir de ce jour (24-11-2017) un chariot mobile multi positions d'essai. Il permet d'effectuer des essais en perpendiculaire et en bout de tapis. Il permet de s'ajuster en hauteur et ceci jusqu'à des hauteurs de bande/sol de 160cm (réglage par treuil auto-bloquant). Il permet enfin également de nettoyer des bandes de largeurs de 40-50 à 130cm.

N'hésitez pas à demander un essai gratuit. Cdlt