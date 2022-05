Sghir MERABET

Au sein de ma société actuelle en tant que Responsable Développement Commercial :



 Prospecter et fidéliser les clients, établir les devis, négocier les contrats cadres commerciaux jusqu’à leur signature, dans le respect des objectifs confiés.



 Suivre les affaires commerciales, veiller à la bonne exécution des contrats commerciaux, avec les équipes internes ou les partenaires agréés par la Société.



 Suivre le chiffre d’affaire en respectant les objectifs financiers fixés par la Direction.



 Veiller à la satisfaction clientèle, en lien avec le Responsable qualité.



 Développer le chiffre d’affaires en commercialisant les produits et services de la Société.



 Rendre compte auprès de sa hiérarchie (via les points et comptes rendus de réunions commerciales), en respectant les exigences règlementaires, les procédures applicables à la Société et les objectifs fixés, concernant les points suivants en particulier :

- Le suivi de son activité commerciale (prospection, fidélisation clientèle, contrats…),

- La transmission des éléments nécessaires à la facturation, en liaison avec les Responsables inspection concernés.