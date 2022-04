Didier GOURSAUD

De formation Chaudronnerie, après avoir développé et construit en entreprises de nombreux équipements chaudronnés, j'ai orienté ma carrière il y a maintenant 24 ans vers l'inspection technique et réglementaire des équipements sous pression. Aujourd'hui expert dans le domaine ( 15 ans de bureaux de contrôle et 7 ans en industrie chimique,) mon job est de manager une équipe d'inspecteurs afin d'assurer à l'usine une exploitation en toute sécurité des équipements soumis à la pression. Parfaitement rodé aux techniques de l'audit, en tant qu'auditeur et audité, mon principal objectif est de maintenir au plus haut niveau de compétence une équipe de spécialistes afin que l'usine soit reconnue par l'administration comme "sir " .

Actuellement, j'ai quitté le monde de la pétro- chimie pour celui de la production d'énergie dans un poste similaire, avec en plus la spécificité du nucléaire. Un nouveau défit ( peut être pas le dernier … ) dans un secteur industriel d'avenir ou les objectifs sont sans limites.



Mes compétences :

Management

Rédaction technique

Expertise technique

Inspection technique

Gestion de projet

Maintenance industrielle

Gestion QHSE

animation de formation