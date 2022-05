Shaanouk MAMODE

Fort d'une expérience commerciale réussie de près de 10 ans sur des fonctions de management, mes compétences vont aujourd'hui de l’approche marketing stratégique au management opérationnel d’une équipe avec les responsabilités classiques suivantes:



- Négociation Grands Comptes

- Animation / Management d’une équipe terrain

- Elaboration du budget et prévisionnel des ventes

- Définition et mise en oeuvre du plan marketing.



Mobile géographiquement, je n'exclus donc pas de me positionner sur des fonctions à l'étranger où à l'export.



Mes compétences :

Adaptable

Esprit d'équipe

gout du challenge

International

Marketeur

Mobile