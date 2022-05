Shabanaaz BOODOO

Je suis diplômée d'un bac+5 en droit des affaires Internationales à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

J'ai fait mes études à Paris et j'ai travaillé au sein des cabinets d'avocats à Paris. J'ai eu l'opportunité d'une collaboration avec une avocate française à l’île Maurice.

J'étais en charge de tout le travail en amont d'un avocat (rédaction des consultations, procédure amiable des règlements des litiges, rédaction de conclusions, des contrats français et anglais de distribution, fourniture..., dépôts des marques française à l’île Maurice...) et aussi de la gestion administrative du cabinet.



Puis, j'ai eu la chance de connaître un cabinet franco-mauricien. J'étais juriste Corporate. Je suivais la vie juridique des sociétés à l’île Maurice. J'assistais aux réunions dont je dressais les procès verbaux en anglais, je vérifiais la présence des actionnaires au CA et AG, je présentais la clôture des comptes de la société. J'étais en charge de la procédure des dépôts de marques et des permis de travail des expatriés à l’île Maurice. J'ai aussi participé aux projets d'investissements immobiliers à l’Île Maurice.



A mon retour en France, j'ai travaillé au Crédit Agricole au sein du contentieux des entreprises pour des grosses créances. J'étais en charge de tout les dossiers lorsque les entreprises étaient en redressement, liquidation judiciaire. J'étais en permanence en contact avec les avocats et huissiers pour le traitement des dossiers.



Mes compétences :

Anglais

Anglais opérationnel

Droit

Droit des affaires

Droit des contrats

Droit des sociétés

Droit privé

juriste

Juriste droit des affaires

Microsoft Word

Microsoft Excel

Droit social