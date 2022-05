Shabinah AKAY

Titulaire d'un MBA Gestion de Patrimoine et Family Office, je suis à la recherche d’un emploi dans le domaine de la gestion de patrimoine.



Ma formation et mon expérience professionnelle m’ont apportées des connaissances approfondies en droit patrimonial (Immobilier, Famille, Sociétés) et en fiscalité mais aussi de la rigueur et une aisance rédactionnelle.



Rigoureuse, ayant le sens du contact et une bonne capacité d’adaptation, j’aime relever des objectifs et donner le meilleur de moi-même afin de mener à bien les tâches qui me sont confiées.



Mes compétences :

Prévention des risques

Compliance

Conformité

Management

Banque

Lutte contre la fraude

Banque privée

Finance

Fiscalité

Fiscalité internationale

Fiscalité patrimoniale

Conseil fiscal

Analyse financière

Droit des contrats

Droit fiscal

Droit des sociétés

Droit des affaires

Droit du travail

Gestion de patrimoine

Microsoft Office

Certification AMF