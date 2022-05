Shadi ALAWAD

Jeune diplômé de l'INSA de Rennes (Institut supérieur des sciences appliquées) filière Génie civil et Urbain.

Parlant anglais et arabe, je suis ouvert à toute proposition de mobilité internationale à partir de février 2017.



Mes compétences :

Visual Basic

Microsoft Excel

RDM6

Microsoft Word

MATLAB

Plaxis

Revit

Robot Structural Analysis

AutoCAD

Gestion de projet

Géotechnique

Mécanique des structures

Calcul de coûts

Eurocodes

Génie Civil et Infrastructures

Conduite de chantier

Béton précontraint

Béton armé

Construction métallique

Construction navale

Charpente métallique

Méthode des éléments finis

Calcul de structure