Shadya MOUSSA

Grâce à mon cursus universitaire (master en Politiques de Communication) et à mes formations professionnelles, j'ai pu affirmer mes qualités rédactionnelles et relationnelles. Au travers de mes missions à Londres, j'ai eu la possibilité d'organiser plusieurs événements, tenir les budgets et assurer le suivi des campagnes online et opérations marketing: augmentation du trafic du site Internet ainsi que fidélisation des clients avec flux RSS et partenariat.



Mon profil m'aide à établir facilement le contact avec des personnes de différentes cultures. C'est pourquoi j'ai pu développer une facilité d'adaptation et d'ajustement permanents. Durant mes diverses expériences, j'ai souvent dû travailler dans l'urgence, ce qui a naturellement mis en place des capacités d'organisation accrues. Si j'apprécie travailler de façon autonome, je dois relever également que je suis capable d'apporter mon dynamisme et ma motivation pour tout travail d'équipe.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Arabe

Espagnol

Français

HTML

Internet

Langage HTML

Relations presses