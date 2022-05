Shaff BEN AMAR

Shaff B. Hypnologue, Expert en hypnose avancée et préparateur mentale

06 68 32 84 06

http://hypnotiseur-paris.fr/





Je me nomme Shaff.



De formation ingénieur en informatique, Je suis diplômé de l'ESIA en 1999. J ai travaillé 10 ans dans le monde de l'entreprise et des services informatiques!



En 2008 le hasard met sur ma route un site qui va tout changer, à la fois mon rapport au monde et à ce qu'il est possible de faire dans ce monde. Et je découvre l'hypnose ericksonienne et la PNL.

La même année je devenais technicien et praticien. Et à la fin de mon année de supervision, en 2009, j'avais lu quasiment tout ce que Bandler, Erickson, Dilts, … et beaucoup d'acteurs majeurs de ces disciplines avaient écrit.





Passionné par ce sujet, je n'ai jamais arrêté de chercher et de lire tout ce qui pouvait passer entre mes mains. En réalité l'hypnose est une science à part entière, diamétralement opposée à la psychologie tant dans sa philosophie que dans ses attentes : L'hypnose estime que l'individu change naturellement pour s'adapter à son environnement. Et l'inconscient est une partie de l'individu qui l'aide. Il est très éloigné de son rôle de saboter le travail de la conscience !



Je ne suis pas médecin, ni psychiatre, ni-même psychologue ou psychanalyste ! Je suis une sorte d'expert en changement ! Un coach qui vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs professionnels et personnels. Un hypno thérapeute qui vous aide à mieux gérer vos compulsions, vos phobies ou vos peurs... Si vous souhaitez travailler sur vous même à une vie plus plaisante et sereine, avec de bonnes ententes avec vous-même ou votre environnement personnel et ou professionnel et des réussites plus belles et plus grandes ? Je peux vous aider !



Contactez moi sur le site pour de plus amples renseignements ou pour une consultation.



06 68 32 84 06

http://ici-hypnose-ericksonienne.com/



Mes compétences :

Hypnose ericksonienne

PNL Programmation Neuro Linguistique

Coaching d'équipe et individuel

Communication

Gestion du stress

Bien être

Arrêt du Tabac

Amaigrissement

Formation auto hypnose

Amélioration de la confiance

Coaching performance

Phobies

Sexologie

Compulsions

Coaching de vie

Hypnose sportive

Préparation mentale