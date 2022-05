Shahida SARFRAZ

Ayant "fait mon droit" à l'université Paris XII, je suis titulaire d'une double maitrîse (mention Droit Privé et mention Carrières Judiciaires) obtenue en une année, ainsi que d'un D.E.S.S. de Droit des Assurances et Responsabilité (Master Professionnel).

Après avoir effectué mon stage d'études chez Marsh, j'ai été embauché dans la foulée en tant que gestionnaire international en 2002. La gestion du portefeuille international export FINPRO, ainsi que celle du portefeuille import m'ont été confiées (Financial Lines).

L'évolution de la structure de la société m'a amenée à rejoindre un département spécialement dédié à la coordination de programmes internationaux d'assurance à l'export. Mon portefeuille, jusqu'alors orienté vers les grandes institutions financières et non financières, s'est ainsi enrichi d'autres clients, mais également de branches d'assurance telle que le Dommages.

Une volonté d'évolution m'a conduite à rejoindre le groupe Zurich pour devenir souscripteur international en Dommages. Désormais, mes actions s'effectuent également en amont puisque j'étudie, négocie, et engage la compagnie sur les garanties souhaitées par les clients, notamment par l'entremise des courtiers. L'aval, quant à lui, consiste à gérer la vie du contrat, suivre les flux financiers sans oublier de coordonner les programmes internationaux découlant de la prise de garantie et dépendant bien entendu de l'implantation géographique du client concerné.

Par ailleurs, j'ai eu le plaisir de participer à plusieurs projets enrichissants tels que l'étude et la mise en place d’un contrat standard à l’échelle européenne.

Mon parcours a continué ensuite chez Allianz Global Corporate & Specialty (France) toujours en tant que souscripteur international en Dommages.

Depuis, je me suis rapprochée à nouveau du client en revenant à mon premier métier (courtier) en rejoignant le groupe Aon.



Mes compétences :

SOUSCRIPTEUR RISQUES INDUSTRIELS

Analyse technique

Assurance

Courtage

Coordination

International

Juriste

Droit

