Sabrina CHEROUALI

Je travaille au sein de la direction Technique en Réassurance.



Mes missions principales:



Je réalise les Comptes Techniques pour ACS & ses filliales.



Je suis le Reporting des sinistres majeurs & complexes RC D&O et Les préjudices corporels graves pour fournir une information de qualité aux réassureurs et aux courtiers de réas.



Je prépare le renouvellement des traités de réas : (Triangulations, évolution des sinistres coût final d'un sinistre ...)



Je prends en charge la gestion de la réassurance: le suivi des captives, facultatives, des traités(paiemments reporting flux financiers...)



Je rencontre les clients: les risk managers et les courtiers lors des appels d'offres , des placements et renouvellement des affaires : du suivi des paiements et reversements de primes.



- Excellente vue macro économique du circuit d'assurance



- Maîtrise de plusieurs progiciels informatiques métiers et de plusieurs bases de données



En résumé, la curiosité ,l'envie d'apprendre et le goût de la nouveauté m'animent...



Mes compétences :

Confidentialité

Culture

Curiosité

International

Marketing

Qualité

RCA

Réassurance

Reportings

Sinistres

SOX

synergie