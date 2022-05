Détentrice d'une licence en information et communication et d'un master en gestion culturelle et arts du spectacle, j'évolue dans le milieu associatif et le secteur de la jeunesse. Humanisme, multiculturalisme, égalité des genres, lutte contre les inégalités, écologie et bio diversité sont des valeurs que je défend.



Mes compétences :

Communication

Communication visuelle

Environnement

Langue des Signes